(Di venerdì 4 agosto 2023)è stato nominato Commissario Tecnico della Nazionale Italiana21 di. L’ufficializzazione è giunta al termine del Consiglio Federale andato in scena oggi a Roma. Si tratta di una promozione importante per il tecnico campano, reduce dal secondo posto ai Mondiali20, che prosegue nella sua scalata all’interno dei quadri della FIGC. Dopo aver guidato l’17 (nel 2017 e nel 2019ha perso la Finale degli Europei contro l’Olanda) e l’19 (spintasi fino alla semifinale degli Europei di categoria nel 2022), il 56enne scala un ulteriore gradino e avrà il compito difficile di fare riemergere l’21 dopo le ultime deludenti campagne agli Europei e la mancata qualificazione alle Olimpiadi. ...

Nunziata diventa nuovo ct dell'Under 21 al posto di Paolo Nicolato. Nunziata, già vice di Devis Mangia e Luigi Di Biagio negli anni passati, ha guidato l'Under 20 vice campione del mondo, ...Il nuovo corso dell'Under 21 vedrà in panchinaNunziata. Toccherà invece a Maurizio Viscidi guidare la formazione tecnica della base azzurra. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function()...Nunziata invece, reduce dal secondo posto nel Mondiale Under 20, sarà l'allenatore della Nazionale Under 21 al posto di Paolo Nicolato. Il posto di Nunziata all'Under 20 sarà a sua volta ...

Calcio, Carmine Nunziata guiderà l'Italia Under 21: nuovo allenatore, obiettivo rinascita. Bollini vice di Mancini OA Sport

Nunziata guiderà invece l'Under 21, a Lombardo la panchina dell'Under 20 ROMA (ITALPRESS) - Sarà Alberto Bollini, campione d'Europa con ...Mancini coordinerà stili e schemi dalla Nazionale Maggiore alla Under 20. La Under 21 sarà guidata da Carmine Nunziata, vice campione del mondo con la U20 (che va a Lombardo). Evani esce dallo staff ...