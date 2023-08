(Di venerdì 4 agosto 2023) Il tecnico spagnolo prolunga di ulteriori due stagioni il contratto in scadenza a giugno(GERMANIA) - In Spagna lo vedevano al Real per la stagione 2024 - 2025 al posto di Carlo Ancelotti, ...

"Sono grato alper la fiducia che dimostra di avere in me, abbiamo le stesse idee nella gestione della squadra e questo crea un ottimo rapporto tra me e i dirigenti - ha spiegato l'ex ...... in uscita dal Psg, sia finito nel mirino dei bianconeri, oltre che diLeverkusen e West Ham ... 'Mi è bastata una telefonata di #Galliani, lui è la storia del. Sono tifoso dell'#Inter e ...Granit Xhaka (Leverkusen), Noah Okafor (Milan) e Zeki Amdouni (Burnley) hanno gi cambiato squadra e presto potrebbe venire il turno di altri 3 pupilli di Murat Yakin. Se ne parla da settimane ma i tempi non ...

Calcio: Bayer Leverkusen. Mister Xabi Alonso rinnova fino al 2026 Tiscali

Il tecnico spagnolo prolunga di ulteriori due stagioni il contratto in scadenza a giugno LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) - In Spagna lo vedevano ...Il giocatore non è considerato da Tuchel un titolare inamovibile BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Futuro incerto al Bayern Monaco per Leon Goretzka e Manchester United alla finestra. Secondo i media ...