Calcio | Bayer Leverkusen Mister Xabi Alonso rinnova fino al 2026

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il tecnico spagnolo prolunga di ulteriori due stagioni il contratto in scadenza a giugno(GERMANIA) - In Spagna lo vedevano al Real per la stagione 2024-2025 al posto di Carlo Ancelotti, destinato al ruolo da commissario tecnico del Brasile. Non sarà così perchè questa mattina ilLe

"Sono grato alper la fiducia che dimostra di avere in me, abbiamo le stesse idee nella gestione della squadra e questo crea un ottimo rapporto tra me e i dirigenti - ha spiegato l'ex ...... in uscita dal Psg, sia finito nel mirino dei bianconeri, oltre che diLeverkusen e West Ham ... 'Mi è bastata una telefonata di #Galliani, lui è la storia del. Sono tifoso dell'#Inter e ...Granit Xhaka (Leverkusen), Noah Okafor (Milan) e Zeki Amdouni (Burnley) hanno gi cambiato squadra e presto potrebbe venire il turno di altri 3 pupilli di Murat Yakin. Se ne parla da settimane ma i tempi non ...

Il tecnico spagnolo prolunga di ulteriori due stagioni il contratto in scadenza a giugno LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) - In Spagna lo vedevano ...