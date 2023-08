Calcio | Australia valuta candidatura per ospitare Mondiali 2034

Quando deve iniziare la fase ad eliminazione diretta, il Mondiale femminile diospitato ine Nuova Zelanda ha già superato gli spettatori dell'intera edizione 2019, giocata in Francia. Lo ha annunciato la Fifa. Dopo 48 partite le presenze negli stadi sono state ..."Il successo del Mondiale femminile può essere un trampolino di lancio" CANBERRA () - Il test sta andando bene e allora perchè non pensare di spingersi oltre. L'in questi giorni sta ospitando assieme alla Nuova Zelanda i Mondiali femminili e visto il riscontro positivo valuta una candidatura per organizzre quelli maschili del 2034. "Riteniamo che il ...Alle 9:30 del mattino di lunedì 7 agosto Inghilterra e Nigeria scenderanno in campo in occasione degli ottavi di finale dei Mondiali difemminile , in corso di svolgimento ine Nuova Zelanda. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, ma potrà essere seguita sulla piattaforma Fifa+. Primo posto e punteggio pieno per ...

