Calcio | al Chelsea il francese Disasi dal Monaco

Il difensore della nazionale francese Axel Disasi ha firmato un contratto di sei anni con il. A dare l'annuncio dell'operazione di mercato lo stesso club londinese. Disasi (25 anni), che gioca a Monaco dal 2020, ha quattro convocazioni per la Francia e ha fatto parte della squadra ...... alle ore 21, si terrà la partita di' The Legend Gianluca Vialli ', in memoria del calciatore della nazionale, della Cremonese, della Sampdoria, della Juventus e del, scomparso lo ...TORINO - Avanti verso il traguardo. Avanti a piccoli passi ma significativi. Juve econtinuano a parlarsi per arrivare all'obiettivo: portare Lukaku (più conguaglio) in bianconero e Vlahovic dai Blues . Lo scambio s'ha da fare e per questo continuano i colloqui tra le parti, ...

Il difensore della nazionale francese Axel Disasi ha firmato un contratto di sei anni con il Chelsea. A dare l'annuncio dell'operazione di mercato lo stesso club londinese. (ANSA) ...Zaniolo sarebbe di nuovo nel mirino della Juventus ed il ds Giuntoli potrebbe offrire per lui 24 milioni di euro ...