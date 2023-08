Cala la scure del governo sul Fisco | stipendio e tredicesime | quanto prendi in più

(Di venerdì 4 agosto 2023) Via libera alla delega fiscale: il testo, già approvato dal Senato, ha ricevuto l'ok della Camera con 184 voti favorevoli e 85 contrari. Hanno votato a favore tutti i gruppi di maggioranza, mentre i no sono arrivati dalle opposizioni, ovvero Pd, M5S, Avs e +Europa, tranne Azione e Italia viva. Il testo fissa i principi generali della riforma, che ilpotrà realizzare nei prossimi due anni attraverso i decreti attuativi. Tra le novità più importanti, una riguarda l'Irpef, con l'ipotesi di una transizione verso l'aliquota unica. Il passaggio però sarà graduale; all'inizio ci dovrebbe essere solo una riduzione delle attuali quattro aliquote a tre. La progressività - come si legge su Repubblica - sarebbe mantenuta attraverso le "detrazioni" che si focalizzerebbero su famiglia, casa, salute e istruzione. Per i lavoratori dipendenti salta l'ipotesi iniziale di una ...

...da un paesaggio surreale e in cui un'estesa spiaggia di bianchi ciottoli fini si adagia su...de Enmedio. Infine, vi consigliamo di fare un salto presso la più piccola ma assolutamente ...Ma quando si tratta di litio e di prendere il controllo di asset strategici, ladell'interesse nazionale. E' successo qualche mese fa per un deposito di terre rare , mentre ora è la volta ...Possono diventare piùdopo i temporali, specie quelle vulcaniche, per via dell'erosione dei ... Bellissima, infine, anche quella a Marina di Maratea: si chiamaJannita ed è un po' difficile ...

Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio di Wall Street. I mercati restano in tensione dopo la scure di Fitch sugli Stati Uniti. In vista delle decisioni della Bank of England sui tassi, ...Le Borse europee si confermano negative a metà seduta ma riducono le flessioni. A pesare sui listini la scure di Fitch sugli Stati Uniti . L'agenzia di rating , a sorpresa, ha tagliato la tripla A. An ...