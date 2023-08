Cade pentola di acqua bollente | ustionato un bimbo di 2 mesi

(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Un bambino di dueè ricoverato in condizioni critiche all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere rimastomentre si trovava in casa con i suoi genitori in seguito ad un incidente domestico. L'episodio è accaduto nella serata di ieri. Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, si trovava nella propria abitazione di Torre del Lago, in Versilia, quando gli è caduto inavvertitamente addosso il contenuto di unadicalda. Il neonato, subito soccorso da medico e volontari del 118, è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico fiorentino dove è stato preso in carico dai sanitari.

Il piccolo, secondo una prima ricostruzione, si trovava nella propria abitazione di Torre del Lago, in Versilia, quando gli è caduto inavvertitamente addosso il contenuto di unadi acqua ...È il solito tranello in cuiancora la Francia: in nome dell'emozione si dimentica di ... il Paese è unaa pressione. Intanto la Francia si blinda, polveriera in attesa della scintilla. ...La Festa del Papà in Italiail 19 marzo , in concomitanza con la celebrazione di San Giuseppe, ... In una, porta a ebollizione l'acqua con il burro, lo zucchero e il sale. Una volta che il ...