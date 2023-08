Cabine telefoniche | addio anticipato | saranno smantellate entro la fine del 2023

(Di venerdì 4 agosto 2023) Leggi Anchealle vecchie, l'Agcom: Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico Leggi Anche New York saluta l'ultima cabina telefonica - La cerimonia tra la 7th ...

Leggi Anche Addio alle vecchie, l'Agcom: Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico Leggi Anche New York saluta l'ultima cabina telefonica - La cerimonia tra la 7th Avenue e la 50th Street Lo ...Tim prevede che lo smantellamento totale dellein Italia sarà completato entro il 2023, in anticipo rispetto al 2026. È quanto indicato dal management nel corso della presentazione dei risultati semestrali Un'era che si chiude. ...Tim prevede che lo smantellamento totale dellein Italia sara' completato entro il 2023, in anticipo rispetto al 2026. E' quanto indicato dal management nel corso della presentazione dei risultati semestrali nell'ambito degli ...

Cabine telefoniche, addio anticipato. Tim chiude le ultime 15mila Il Sole 24 ORE

Inizia un'altra dismissione e si salveranno solo quelle in ospedali, caserme, carceri e rifugi di montagna. Il racconto di chi le usa ancora: «Faccio chiamate anonime». Pensiline, biblioteche e defibr ...L'amministratore delegato di TIM ha annunciato che lo smantellamento avverrà prima del previsto, già entro il 2023 – La decisione riguarda circa 15 mila cabine ...