... che si traducono indi R&S compresi tra il 5% e l'8% delle vendite. Tuttavia, su questo mercato sono presenti anche alcune small, come la francese Robertet (specializzata in estratti ed ...Red Bull, ci risiamo Sarà una pausa estiva all'insegna dei sospetti. Le fabbriche chiuderanno e il personale dei team andrà in vacanza, ma gli ispettori della FIA per quanto concerne il ...Dobbiamo essere coerenti: ilè stato introdotto per la stabilità, per la profittabilità e per una convergenza delle prestazioni. In caso contrario, sarebbe la fine del cost'.

Budget cap: svelata la cifra 'di sicurezza' Red Bull FormulaPassion.it

Budget Cap, cosa rischia la Red Bull in caso di recidiva: tifosi in ansia. Ecco cosa potrebbe capitare alla scuderia austriaca, sanzioni pesanti in vista ...Il fine settimana del Belgio ha rappresentato un appuntamento importante, non solo per l’azione in pista, ma anche per il futuro della Formula 1. Durante lo scorso fine settimana, la F1 Commission ha ...