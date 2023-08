Bucciano | nuovo finanziamento | 1 | 3 milioni per la rete fognaria

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl primo grande risultato per l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Matera., infatti, conquista un importante– a valere sui fondi Pr Fesr Campania 2021-2027 – che consnetiranno la realizzazione dei lavori di potenziamento e razionalizzazione del sistema fognario. Ammontano a circa 1,3di euro i fondi che saranno erogati all’Amministrazione comunale buccianese. “E’ il primo grande risultato che coglie l’Amministrazione che mi onoro di rappresentare – commenta il Primo Cittadino Pasquale Matera – Ovviamente è un risultato che viene lontano e, in particolare, dal lavoro che è stato seminato dall’Amministrazione comunale che mi ha preceduto, cui va il mio ringraziamento. Così come medesimi sentimenti di gratitudine vanno agli attuali componenti della ...

