Bronzi di Riace | ritrovamento e storia

... tra queste la visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria dove avranno la possibilità di visitare idi, icone del territorio e capolavori del Mediterraneo e la mostra esposta "I ...Nella Chiesa del Rosario inoltre sarà allestita anche la mostra IDIun percorso per immagini, fotografie di Luigi Spina, a cura di Carmelo Malacrino, direttore del MArRC, realizzata per ...... Formazione e Pari Opportunità e Fondazione Calabria Film Commission, in occasione delle celebrazioni dedicate al 50° anniversario del ritrovamento deidi, per la regia di Fabio Mollo e ...

La mostra "I Bronzi di Riace" protagonista a Taurianova Reggio TV

«Sono onorato di poter esporre le foto dei Bronzi di Riace a Taurianova. I Bronzi di Riace – ha affermato il fotografo Luigi Spina - sono il simbolo di una umanità senza confini. Anche in questa ...A Taurianova è tutto pronto per l’avvio dell’ottava edizione del “Concorso Internazionale Madonnari – Città di Taurianova” (riconosciuto come “EVENTO A CARATTERE REGIONALE” -Legge Regione Calabria n.2 ...