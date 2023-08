Brommapojkarna vs Varnamo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il 18° turno della stagione 2023 dell’Allsvenskan svedese vede ilsfidare ilal Grimsta IP sabato 5 agosto pomeriggio. Entrambe le squadre sono uscite a mani vuote dalle loro ultime uscite e vorranno tornare a vincere il prima possibile. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha subito una deludente sconfitta per 2-0 contro il Degerfors nel testa a testa di sabato allo Stora Valla Stadium. Gli uomini di Olof Mellberg sono stati in vantaggio per gran parte della gara e sembravano destinati a conquistare i tre punti, prima che i gol di Gustav Granath e Gustav Lindgren li ...