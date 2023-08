(Di venerdì 4 agosto 2023) L'spinge per David, ma non è semplice: come riferisce The Athletic, ilè intenzionato a rifiutare la...

21.23 - Charles De Ketelaere si avvicina'Atalanta . Il Milan e i bergamaschi stanno discutendo ... 8.32 - Niente Bayern Monaco per David Raya : il portiere spagnolo delha accettato l'...... quando è in programma la prima di campionato contro il, Harry Kane giocherà la prossima ... Il Bayern, però, proverà fino'ultimo giorno di mercato a strapparlo agli Spurs sebbene anche l'......che il prossimo portiere dei bavaresi potesse essere David Raya del, ma l' inserimento dell'Arsenal ha complicato la trattativa, con l'estremo difensore spagnolo pronto a trasferirsi'...

Brentford, no all'offerta dell'Arsenal per Raya Calciomercato.com

Prosegue il "toto-portieri" che frena l’arrivo in nerazzurro di Sommer, il prescelto per raccogliere l’eredità di Onana: i bavaresi continuano a prendere tempo in attesa di trovare un sostituto. Tratt ...Segui live la partita di Premier League Brentford-Bournemouth su skysport.it. Le probabili formazioni, tutte le news per arrivare preparato al meglio al match e tutti gli aggiornamenti in diretta live ...