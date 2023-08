Botte e minacce all' anziana che accudiva | badante condannata per averne causato la morte

(Di venerdì 4 agosto 2023) Unaalbanese è statain Appello e 3 anni e 4 mesi per ladell'che. L'emorragia cerebrale a causa della quale la pensionata perse la vita sarebbe stata causata anche dalle percosse subìte per mano della straniera

... con l'accusa di maltrattamenti enei confronti della fidanzata . Quarantacinque anni, l'... Stando a quanto dichiarato dalla ragazza, nel corso degli ultimi mesi ha subitoe percosse , e ...L'accusa riferisce di pedinamenti,, morsi sul viso, pugni, tirate di capelli, fino allecon un coltello. Fra le tante intimidazioni, anche quella di cavarle gli occhi, o di sfigurarla ...Un ex partecipante di Uomini e Donne è stato arrestato perdi morte alla fidanzata. Si tratta di Marco Arduini , il quale è stato prelevato dai carabinieri di Cattolica, a Rimini. Originario di Roma, aveva preso parte al programma di Maria De ...

Rimini. Botte e minacce con la pistola alla ex in un albergo: la ... Corriere Romagna

Una badante albanese è stata condannata in Appello e 3 anni e 4 mesi per la morte dell'anziana che accudiva. L'emorragia cerebrale a causa della quale la pensionata perse la vita sarebbe stata causata ...Finito in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni il 45enne Marco Arduini: partecipò a Uomini e Donne ...