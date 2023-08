Borseggio in Metropolitana | due arresti della Polizia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agentisquadra digiudiziaria del compartimentoFerroviaria per la Campania, nel corso di un servizio anti, hanno arrestatp due persone di 61 e 64 anni, entrambi con precedenti, per il reato di furto aggravato. Nello specifico, gli agenti, all’internostazionedi Napoli Piazza Garibaldi, hanno notato subito due uomini che, con fare sospetto, si aggiravano scrutando persone e bagagli. I due, monitorati a distanza, hanno iniziato a seguire un uomo ed uno di essi, approfittandocalca, lo ha spinto in modo da distrarlo, mentre l’altro, gli ha sfilato il telefono cellullare dalla tasca dei pantaloni. A quel punto i poliziotti sono intervenuti arrestato i due e recuperando la ...