Borse europee deboli | rallenta il mercato del lavoro Usa A Milano strappa Mps

(Di venerdì 4 agosto 2023) I listini ancora in "rosso" dopo tre sedute consecutive in flessione, segnate dal taglio del rating Usa da parte di Fitch. Euro a 1,09 dollari, stabile il petrolio. Spread a 166 punti

Spread a 166 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - I conti sopra le attese del colosso Amazon non sono bastati, in una seduta fin qui debole, a ridare fiducia alle, con l'atteso ...Tra le principaliFrancoforte è stabile, riportando un moderato - 0,13%, andamento cauto per Londra , che mostra una performance pari a - 0,01%, e piccolo passo in avanti per Parigi , ...Lestanno per crollare. O, almeno, è quella la previsione lanciata da due delle banche di investimento più famose al mondo. E il motivo di tale view ribassista sarebbe da ricercare nel ...

Le azioni europee stanno per registrare un crollo. Il motivo è da ricercare negli ultimi dati macroeconomici, secondo Bank of America e UBS.