Borsa | Milano peggiore in Europa | bene Mps e Leonardo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ultima seduta della settimana debole per Piazza Affari, mentre gli altri listini azionari europei hanno segnato un lieve rialzo: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,41% a 28.586 punti, l'...

Cattivo segnale per lamoscovita anche dal prezzo del gas in chiaro ribasso: il future con consegna a settembre ha chiuso in calo del 5,3% a 28,8 euro al Megawattora. I mercati azionari hanno ...regina della settimana e' stata Iveco Group (+13,1%) spinta dai conti trimestrali migliori delle attese e dal rialzo della guidance. In evidenza anche Leonardo (+8,7%), mentre gli altri ...In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Leonardo (+2,87%), Banca MPS (+2,80%), Tenaris (+2,22%) e Fineco (+0,66%). Le peggiori performance, invece, si registrano su ...

Le Borse europee confermano il calo con l'avvio negativo di Wall Street, mentre continua a pesare il downgrade di Fitch sugli Stati Uniti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, cede qu ...