Chiude sulla parità, che propone sul finale un - 0,4% e archivia gli scambi a 28.586,37 punti. 04 - 08 - 2023 17:39Seduta negativa per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,41% a 28.586 punti. . 4 agosto 2023...40 Usa: +187.000 posti lavoro a luglio, sotto stime, disoccupazione scende al 3,5% 04 agosto - 13:13: Europa fiacca prima di dati lavoro Usa, - 0,3%ma bene Mps

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,41% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - Seduta a due facce per le Borse europee che, partite caute, sono riuscite ad agguantare una chiusura positiva dopo la pubblicazione del rapporto sul m ...Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,41% a 28.586 punti.