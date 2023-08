Borsa | l' Europa prosegue positiva dopo i dati sull' industria

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le Borse europee proseguono in rialzo nonostante il calo della produzioneli in alcuni Paesi dell'Eurozona. L'attenzione dei mercati si concentra sul mercato del lavoro negli Stati Uniti i ...

Le Borse europee proseguono in rialzo nonostante il calo della produzione industriali in alcuni Paesi dell'Eurozona. L'attenzione dei mercati si concentra sul mercato del lavoro negli Stati Uniti i ......ha comunicato di essersi aggiudicata due nuovi contratti per attività E&C offshore in, ...Italiana comunica che da venerdì 4 agosto 2023 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ...Le Borse europee ritrovano la strada del rialzo dopo le ultime sedute in calo per effetto del taglio del rating agli Stati Uniti da parte di Fitch. L'attenzione degli investitori si concentra sull'...

Le Borse europee proseguono in rialzo nonostante il calo della produzione industriali in alcuni Paesi dell'Eurozona. L'attenzione dei mercati si concentra sul mercato del lavoro negli Stati Uniti i cu ...Le Borse europee ritrovano la strada del rialzo dopo le ultime sedute in calo per effetto del taglio del rating agli Stati Uniti da parte di Fitch. L'attenzione degli investitori si concentra sull'and ...