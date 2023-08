Borsa | l' Europa apre in rialzo in attesa dei dati Usa

(Di venerdì 4 agosto 2023) Le Borse europee ritrovano la strada deldopo le ultime sedute in calo per effetto del taglio del rating agli Stati Uniti da parte di Fitch. L'attenzione degli investitori si concentra sull'...

Le Borse europee ritrovano la strada del rialzo dopo le ultime sedute in calo per effetto del taglio del rating agli Stati Uniti da parte di Fitch. L'attenzione degli investitori si concentra sull'......ha comunicato di essersi aggiudicata due nuovi contratti per attività E&C offshore in, ...Italiana comunica che da venerdì 4 agosto 2023 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ...Nel resto d'trimestrali positive per Commerzbank e Credit Agricole. Sul mercato valutario, l'euro e' stabile a 1,0954 (1,0953 ieri). Euro/yen a 155,95 (da 155,76) e dollaro/yen a 142,37 (da ...

Le Borse europee ritrovano la strada del rialzo dopo le ultime sedute in calo per effetto del taglio del rating agli Stati Uniti da parte di Fitch. L'attenzione degli investitori si concentra sull'and ...Avvio in negativo oggi alla borsa svizzera. Poco prima delle 9.30 l'indice dei valori guida SMI cedeva lo 0,31% a 11'052,87 punti ...