Bordon | «Scamacca | se l’Inter vuole è suo Sommer esperto»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) I nomi più caldi sul mercato delin queste ore, non possono che essere quelli di Yannper la porta e Gianlucaper l’attacco. A TMW Radio dei due colpi ha parlato l’ex calciatore nerazzurro Ivano. NOMI CALDI – Ivanocommenta in questo modo i due nomi più caldi per, ovvero Yanne soprattutto Gianluca: «Non mi aspettavo il sorpasso, ma non so quale sia la verità. Seè veramente interessata, per l’Atalanta sarà difficile prenderlo. Sicuramente se c’è il portiere titolare nelle situazioni tattiche di squadra è importante, ma non penso che sia determinante se arriva dopo.è un portieree quindi non è un giovane che deve ...