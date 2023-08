Bonucci-Ajax | l’idea non è tramontata | summit in agenda con la Juve E Dellavalle vola in MLS da Chiellini | Primapagina

(Di venerdì 4 agosto 2023) 2023-08-03 23:30:00 Fermi tutti! Dove eravamo rimasti? Alla Continassa, per cominciare. È qui che Leonardoha continuato ad allenarsi mentre la suava negli Stati Uniti. Posto per lui nelle rotazioni di Max Allegri non ce n’è più, il club bianconero gli ha fatto capire chiaramente quanto sia ormai fuori progetto, gli ha detto senza troppi giri di parole di trovarsi una nuova squadra. Anche se il capitano ora senza fascia di andarsene non sembra avere troppa voglia. Respinte le proposte arrivate da Arabia Saudita (Al-Shabab) e MLS (Los Angeles FC), rifiutate quelle che della serie B che erano passate dallaper avere una forte mano sul pagamento dell’ingaggio (Sampdoria, Bari, Palermo, Pisa). Vuole di meglio, vuole di più. E se proprio non può più avere un ruolo in questa ...

Juventus:verso l', la voce Zaniolo e il ritorno di Morata . Inter, dopo Samardzic è caccia a difensore e portiere . Milan: Krunic e De Ketelaere, è il momento delle uscite . Napoli: per ...L'CI PENSA - Quella che conduce all', la società per antonomasia che punta sui giovani e proprio per questosi candida per un posto da chioccia. Che in un primo momento sembrava non ...verso l'e Chiesa riciclato attaccante: ' Allegri vuole avvicinarlo alla porta ' " La Juventus lavora per cercare di valorizzare anche Federico Chiesa ', ha spiegato l'intervistato. ' Lo ...

Bonucci-Ajax, l'idea non è tramontata: summit in agenda con la Juve. E Dellavalle vola in MLS da Chiellini Calciomercato.com

L'Inter continua la ricerca di un portiere e di un difensore: Tomiyasu e Chalobah in cima alla lista di Marotta. Il Milan si dedica alle cessione. Alla Lazio arriva Kamada ...In casa Juventus si continua a parlare del trasferimento di Bonucci. Il difensore bianconero è finito sul mercato anche se non riesce a trovare una sistemazione visto l'alto ingaggio, anche se in ques ...