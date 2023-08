Bollino nero e traffico intenso | come evitare il delirio dell' esodo estivo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Prende il via Il secondo fine settimana di grandi partenze per l'con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevedecritico) nella mattinata di domani, sabato 5 agosto, erosso (con possibili criticità) nel pomeriggio di domani e per l'intera giornata di domenica 6 agosto.      In particolare, in occasione del primo week-end di agosto, si prevede un significativo incrementoa circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di ...