“Boia chi molla” | polemiche per il motto neofascista pubblicato sui social dal campione di nuoto Thomas Ceccon Poi le scuse

(Di venerdì 4 agosto 2023) “chi“: è ilcomparso in una storia su Instagram pubblicata dal nuotatore italiano, medaglia d’oro nei 50 farfalla e argento nella staffetta 4×100 stile libero e nei 100 dorso, di ritorno dai Mondiali diin Giappone. Come riporta Open, la frase ha scatenato una forte polemica nel mondo dele non solo, innescando una serie di commenti sotto il suo profilo che lo attaccavano per il richiamo al noto. “Lo seguivo su Instagram, naturalmente ho smesso. Siamo circondati” ha scritto un utente, seguito da un altro che ha commentato così: “nuovo nemico pubblico numero uno”. Viste le grandiscatenate, l’atleta ha ...

Il ragazzo ha pubblicato una storia su Instagram con scritto 'molla' , noto slogan che rimanda al ventennio fascista e ai movimenti neofascisti. Da qui una pioggia di critiche contro il ...... sono piene di interventi da togliere il fiato " quanto idealmente avvolto in un morbido bandierone tricolore nell'arte di lanciare il sasso e nascondere la mano come per il famigerato "...molla. Meglio due feriti che un morto. Le scommesse (non sul calcio). Le presunte somme di denaro spese da Buffon in scommesse. Se avessi visto che la palla di Muntari era dentro di certo ...

Lo scivolone del campione di nuoto Thomas Ceccon: su Instagram il motto neofascista «Boia chi molla». Poi le scuse Open

Scivolone social del campione del mondo dei 50 rana ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, Thomas Ceccon. L'atleta italiano, che nella rassegna iridata… Leggi ...In questi giorni si sta parlando molto della gaffe social del nuotatore 22enne Thomas Ceccon, campione del mondo ai mondiali di Budapest 2022. Il ragazzo ha pubblicato una storia su Instagram con scri ...