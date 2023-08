... qualche mese fa è stato spassoso sentirlo allaTV sdottorare a ruota libera, esaltare Thiago ... e lì ha diretto la palla anche stavolta: ma Buffon, non si sa come, ci. C'è bisogno del ...Ex calciatori, sportivi, personaggi di rilievo , ma anche semplici appassionati e dilettanti : a Lignanola terza tappa di eBaySummer Cup, la gara di padel benefica organizzata dall'ex ...... Nino Frassica & Los Plaggers Band, Skiantos, Nichi Vendola,Rondelli, Ermanno Cavazzoni, ... In serata nella piazza centralela ripristinata Golondrina, il bar con musica a ruote per l'...

Bobo TV, arriva l'annuncio: due amichevoli trasmesse in diretta su Twitch Calcio News 24

Bobo Vieri è da sempre in prima linea contro il cyberbullismo, una piaga sociale che sta prendendo sempre più piede con l'evolversi della tecnologia. Per questo motivo, l'ex calciatore ha condiviso ...Dal Manchester City arriva Issa Kaboré, terzino destro di 22 anni originario ... ha fatto molto bene in Francia e pensiamo che sia pronto per la Premier" Nato a Bobo-Dioulasso, la seconda città più ...