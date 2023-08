Billie Eilish rende omaggio ad Angus Cloud cantando ' Never Felt So Alone' dal vivo

ha voluto ricordare l'attore Angus Cloud , morto all'età di 25 anni, durante il suo concerto al festival Lollapalooza. Negli ultimi giorni la triste notizia della scomparsa del giovane ...Gli ospiti principali saranno, David Guetta, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Lorde, Macklemore e Mumford & Sons. Spazio anche alla musica italiana con l'attesa esibizione del ...è a lavoro per rendere la sua esibizione al festival Lollapalooza di Chicago - in programma dal 3 al 6 agosto - il più sostenibile possibile e per raggiungere questo obiettivo ha chiesto ...

Angus Cloud, Billie Eilish gli dedica Never Felt So Alone al Lollapalooza Sky Tg24

Billie Eilish è a lavoro per rendere la sua esibizione al festival Lollapalooza di Chicago- in programma dal 3 al 6 agosto- il più sostenibile possibile e per raggiungere questo obiettivo ha chiesto ...Billie Eilish, durante il suo concerto al festival Lollapalooza, ha voluto ricordare l'attore Angus Cloud, morto a soli 25 anni, cantando il brano usato nella stagione 2 di Euphoria.