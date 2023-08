(Di venerdì 4 agosto 2023), 35 anni, originaria dello stato americano dell’Indiana, è morta dopo aver bevuto 4 bottiglie dinel giro di 20 minuti, sperimentando quella che viene definita intossicazione o avvelenamento da. La donna si trovava in vacanza con le due figlie e il marito a Lake Freeman durante il fine settimana del 4 luglio, una delle più importanti ricorrenze in USA, che festeggia la Dichiarazione d’Indipendenza americana., dopo essersi sentita pesantemente disidratata, ha deciso di bere moltaper rimediare. Il fratello di lei, Devon Miller, ha dichiarato che qualcuno l’ha vista bere “quattro bottiglie d’in 20 minuti”, come ha riferito a ...

Se vi siete mai chiesti se si possa morire bevendo troppa acqua, la risposta è "sì". Ashely Summers è morta proprio a causa dell'eccessivo consumo di acqua in ...