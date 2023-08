Beve tanta acqua tutta insieme e muore Prima il malore | poi la spiegazione dei medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023) Morta dopo una gita con la famiglia per ‘avvelenamento da’. Esattamente quattro litri in venti minuti, ma non riusciva comunque a saziare la sua sete. Aveva 35 anni e lascia il marito e due bimbe piccole. Si chiamava Ashely Summers ed è deceduta proprio a causa dell’eccessivo consumo diin un arco di tempo troppo breve per consumarequella quantità. È successo a inizio luglio: mentre era in gita sul lago Freeman per un’escursione in barca con i suoi cari ha iniziato ad accusare una forte disidratazione. Per questo motivo la giovane mamma dell’Indiana, Stati Uniti, ha iniziato a bere in modo eccessivo dopo aver lamentato un forte mal di testa e altri sintomi di disidratazione, come il sentirsi stordita. Una sete che non riusciva a placare con nessuna quantità d’, ha spiegato al marito durante ...