Beto si aggiunge a Samardzic | continua il dialogo fra Inter e Udinese – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’potrebbe essere costretta a virare nuovamente obiettivo di mercato. SportMediaset riferisce di contatti con l’non solo perma anche per. CONTATTI – Per l’il mercato in attacco sembra essersi complicato ancora una volta. Fino a qualche ora fa Gianluca Scamacca sembrava destinato al nerazzurro di Milano, ora invece a quello di Bergamo. Con l’intromissione dell’Atalanta nella trattativa per l’attaccante del West Ham, la dirigenzaista si ritrova nuovamente a doversi guardare intorno. Secondo quanto riporta Marco Barzaghi, nell’edizione odierna di SportMediaset, i nerazzurri starebbero pensando concretamente aBetuncal. Quest’ultimo era nella lista di Giuseppe Marotta già nelle scorse settimana, anche se in una posizione più ...