Bersani contro Meloni | «Sulla strage di Bologna non riconosce la verità storica | non merita rispetto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’ex segretario del Partito Democratico Pier Luigiall’attacco di Giorgiadi. In un’intervista a La Stampadice che la premier «non». Perché non ha definito «neofascista» la matrice della. Mentre una teoria del complotto parla di una “pista palestinese” sulle responsabilità della bomba alla stazione che ha ucciso 85 persone. Nel colloquio con Francesca Schianchi l’ex leader del Pd ricorda che il 2 agosto 1980 era assessore ai servizi sociali in Emilia-Romagna. «Mi precipitai in stazione e vidi un’Apocalisse», racconta. E poi: «Resistendo alla curiosità, i bolognesi avevano fatto un cordone umano per consentire alle ambulanze di passare. Un’Apocalisse ordinata, come ...