Berlusconi | in vendita i cimeli del Cavaliere Dagli autografi al cd con Apicella ecco quanto costa avere un “pezzo” di Silvio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023), bottiglie di vino, spillette e pure i cd: su eBay c’è ampia scelta in materia didi. A meno di due mesi dalla sua morte è possibile acquistare, dall’Italia ma anche dall’estero, “pezzi” del. Si vacon prezzi che oscillano tra i 1100 e i 1150 euro, fino alle tessere di partito, spille da giacca e adesivi. Per gli amanti del genere è disponibile pure la musicassetta con l’inno di Forza Italia (1800 euro che diventano 2500 per il formato in cd, ma spulciando bene tra le inserzioni, come riporta il Corriere, si trova anche un'”offerta” a 500 euro). Che dire poi dei vini? La bottiglia di Pinot Bianco “riserva specialeTerre Rosse Arcore”, del 2006, ...