Bergoglio e Mattarella | gendarmi della democrazia negativa

ha sottolineato l'importanza della sfida sul clima : 'In nome del progresso si sta ... Messaggio a: auguro pace e prosperità all'Italia. Ecco il racconto per immagini di questa ...riceve da Papa Francesco il premio Paolo VI Il presidente della Repubblica in Vaticano: ... Bilancio dei 10 anni di Papaa capo della Chiesa Dissacratore. Potrebbe essere questa la ...In mattinataha incontrato un gruppo di 15 giovani pellegrini ucraini. Poi è stata la ... Messaggio a: auguro pace e prosperità all'Italia. Ecco il racconto per immagini di questa ...

Papa Francesco oggi a Lisbona per Giornata mondiale della Gioventù Adnkronos

Il Papa, nel momento di lasciare il suolo italiano alla volta di Lisbona, ha inviato il solito telegramma al Capo dello Stato italiano Mattarella. “Nel momento in cui mi accingo a partire per il Porto ...Oggi si celebra la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani, indetta dall’Onu, tema affrontato da Papa Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. " La tratta è una realtà ter ...