Bergamo | uomo di 64 anni ucciso a coltellate nel giardino di casa | arrestato il figlio 30enne “Tra di loro liti frequenti”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Undi 64è statooggi – 4 agosto – neldella sua abitazione di via Verdi a Cavernago, in provincia di. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando una vicina, sentite le urla, ha chiamato il 112. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, il responsabile dell’omicidio è ildell’. Il, che secondo le testimonianze aveva spesso violente discussioni con la vittima, lo avrebbe colpito con un coltello durante una lite, iniziata ine continuata nel. Quando sono arrivati sul posto i mezzi del soccorso sanitario e i carabinieri, per il 64enne ormai non c’era più niente da fare. I militari del reparto operativo dei carabinieri di, ...