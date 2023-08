Bergamo | donna di 46 anni investita in via Angelo Maj

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 agosto 2023). Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì (4 agosto) in centro a, per la precisione in viaMaj, a pochi metri dalla stazione. Unadi 46è statada un’auto intorno alle ore 17; fortunatamente l’incidente non ha avuto grosse conseguenze. Secondo le prime ricostruzioni lasarebbe uscita da via Torquato Taramelli e avrebbe attraversato viaMaj per raggiungere Piazzale degli Alpini, probabilmente a semaforo pedonale rosso, scontrandosi con un’auto, una Volkswagen Polo grigia, che si stava muovendo in direzione di Via Papa GiovXXIII. Sul posto è intervenuta in codice giallo la Croce Rossa di Seriate che ha trasportato lain ospedale in codice verde per ...