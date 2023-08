Al momento i volti nuovi in casa biancazzurra sono ben sette, tra cuigiovani. Ma vediamoli ... il nuovo estremo difensore, arrivato in prestito ai biancazzurri dal. Altezza smisurata, ...... il Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata (NA), l'Ancis Villaricca e la Volare, già ... ci sarebbero almeno quattro -squadre super attrezzate per il passaggio di categoria e superiori a .... (f.s.) Vocazione da attaccante, attitudini da difensore. Pochi sanno che Biagio ...stagioni in Umbria, due a Brescia, tre a Lecce con la promozione in serie A e con l'esordio nella ...

Benevento: cinque interdittive antimafia Punto! Il web magazine

Le imprese colpite da interdittive antimafia non possono contrarre con le amministrazioni pubbliche e non possono, quindi,accedere ad appalti e fondi ...Sono cinque le interdittive antimafia adottate dal Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, nei confronti di altrettante società attive nel settore degli appalti di opere pubbliche. I provvedimenti so ...