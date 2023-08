Belen e Stefano De Martino | dopo l' addio le schermaglie social | lui sostituisce la fede e mette un like galeotto

(Di venerdì 4 agosto 2023)Rodriguez eDesi sono lasciati per l'ennesima volta che, a quanto pare, sembrerebbe quella definitiva. La showgirl e l'ormai ex marito avrebbero nuovamente preso strade...

Si aggiungono nuovi dettagli sulla crisi di coppia traDe Martino eRodriguez : dopo le indiscrezioni che parlavano di tradimenti e di un terzo incomodo, l'imprenditore Elio Lorenzoni, ora, spuntano dei like del conduttore Rai e un cambio di ...Perchè la coppia pare sia entrata in crisi Tutti gli ultimi rumor La presunta crisi traDe Martino eRodriguez pare ormai sia evidente, nonostante i due diretti interessati non abbiano ...E' il gossip dell'estate: l'ennesimo crack traDe Martino eRodriguez fa rumore. Le foto della showgirl 38enne con Elio Lorenzoni, pubblicate da Chi , hanno creato un maremoto. Media e ...

Nuovo flirt per Stefano De Martino dopo Belen “Giovane e famosa” Blog Tivvù

Nel corso delle ultime ore Fabrizio Corona ha lanciato un vero e proprio scoop su Stefano De Martino: scopriamo insieme di cosa si tratta ...Ulteriori aggiornamenti sulla crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez spingono a credere che il conduttore della Rai abbia davvero voltato pagina. Ecco cosa è successo!