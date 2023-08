Beirut tre anni dopo la devastante esplosione al porto

L'esplosione nel porto dianni fa distrusse quartieri interi, uccidendo 220 persone e ferendone almeno 6.500. Secondo le autorità il disastro è stato provocato da un incendio in un ..."Alle cittadine e ai cittadini libanesi, penso a voi. Dopo l'esplosione aanni fa, ero al vostro fianco. Per sempre mi ricorderò dei nostri incontri. Il Libano non è solo e non lo sarà. Potete contare sulla Francia, sulla nostra soldiarietà e la nostra amicizia": ...Non sono ancora stati individuati i responsabili dell'evento che provocò la morte di 218 persone e la distruzione di parte della ...

Le indagini sull’esplosione al porto di Beirut, tre anni dopo Il Post

Roma, 4 ago. (askanews) - Nelle immagini il sito dove il 4 agosto 2020 una potente esplosione devastò il porto di Beirut. Sono passati esattamente tre anni da ...Accadde oggi: tre anni fa l’esplosione nel porto di Beirut, in 300 all’Onu per chiedere la verità. La denuncia: "La politica ha ostacolato l'inchiesta interna".