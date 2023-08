Beach Volley | Europei Vienna 2023 | Cottafava Nicolai volano ai quarti | out Carambula Ranghieri

Fano (PU) - Quattro serate sold out ai Bagni Cafè Arzilla dove dal 31 luglio al 3 agosto, il collaudato team composto da Asd Sportland, Nuova Beachouse eAddiction, ha dato vita ad un doppio torneo digrazie alla partnership del main sponsor Ristorante Trattoria Da Ugo. 2×2 maschile e 2×2 femminile le competizioni ...La Svizzera ottiene ancora una volta ottimi risultati agli Europei di. A Vienna Anouk Verg - D pr e Joana Maeder, vincitrici nel 2020, hanno staccato il pass per le semifinali dopo aver battuto le lituane Monika Paulikiene/Aine Raupelyte 21 - 15 28 - ...In Aggiornamento: Mattinata amara quella vissuta a Vienna (Austria) dalle coppie femminili ai Campionati Europei 2023 di. Dopo aver ottenuto il pass per i quarti di finale, in virtù del successo per 2 - 0 (21 - 12, 21 - 15) ottenuto ieri sulle finlandesi Niina Ahtiainen e Taru Lahti , si ferma ai quarti di ...

Beach volley, Europei 2023. Delusione Gottardi/Menegatti: eliminate da Alvarez/Moreno come un anno fa. Avanti Ranghieri/Carambula, out Bianchin/Scampoli OA Sport

“Una grande manifestazione sportiva, che consolida il brand e la centralità di Bellaria Igea Marina nel panorama nazionale che riguarda il beach volley e più in generale, il nostro ruolo di destinazio ...Martedì le spiagge della Romagna sono state interessate da un fenomeno che, a memoria, non si era mai verificato prima d'ora. Un' ondata di cavallette ha invaso stabilimenti balneari, lettini, ombrell ...