Beach volley | Europei 2023 Nicolai Cottafava avanti tutta! Ranghieri Carambula | stop agli ottavi

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) Restano in corsa solo Paoloe Samueleall’Europeo di Vienna per l’Italia delche perdedi finale la sua penultima coppia in gara, quella dalla classifica più elevata, composta dascendevano in campo nella sfida deglida favoriti contro i francesi Bassereau/Gauthier-Rat e nel primo set sono sempre stati, con uno scatto decisivo nella parte centrale sul 16-13: vantaggio che hanno portato fino al 21-18 conclusivo. Secondo set pressochè in fotocopia con le due coppie molto vicine fino al 13-12 e poi lo scatto degli azzurri sul 16-13 e la gestione del vantaggio fino al 21-18 che significa ...