Bayer Leverkusen | UFFICIALE | Xabi Alonso rinnova

(Di venerdì 4 agosto 2023)rimane in Germania. Lo fa sapere il, che ha comunicato il rinnovo biennale del tecnico iberico: "Il...

... Lammers (a, Sampdoria), Carnesecchi (p, Cremonese), Miranchuk (c, Torino), Zortea (d, Sassuolo), Cambiaghi (a, Empoli), Adopo (c, Torino), Kolasinac (d, Marsiglia), Bakker (d,), El ...13.15 - Il Galatasaray ha ingaggiato dalil centrocampista Kerem Demirbay (classe 1993), che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2026. Lo stesso club turco ha chiesto al ...Commenta per primo Il Galatasaray ha ingaggiato dalil centrocampista Kerem Demirbay (classe 1993), che ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2026.

UFFICIALE: Xabi Alonso rinnova con il Bayer Leverkusen. Accordo fino al 2026 TUTTO mercato WEB

Alla BayArena di Leverkusen si gioca il match amichevole tra Bayer Leverkusen e West Ham. Entrambe le squadre parteciperanno alla prossima Europa League. Scopriamo insieme come arrivano a questa sfida ...Stando a quanto afferma Tmw, sulle tracce di Nicolò Zaniolo ci sarebbero gli occhi diversi club italiani ed esteri. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus, ma il club bianconero ...