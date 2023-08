"Basta con l'antimafia show". Colosimo cambia rotta sugli "impresentabili"

... perché far fatica a pensare quando lo fanno gli altricogliere al volo il loro spunto e ... incorporazione nel sito internet di un terzo, mediante framing , di un'opera disponibile,il ...Ma, secondo il Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia, tuttavia non: la sigla, infatti, chiede ... "Non si tratta certamente di interferirelo svolgimento dei compiti operativi ola direzione ...... al fine di poter gestireefficacia ed efficienza l'attività corrente (un corretto ... responsabile servizi Bandi e Finanza Agevolata di Artser: "Se il credito bancario non, se arrivarci ...

Governo, Meloni serra i ranghi: “Basta con le disattenzioni”. Risorse sulle politiche del lavoro Il Tempo

"Voglio evitare la gogna tardiva, lo show". Il presidente della commissione Antimafia annuncia la svolta sulle liste di proscrizione degli impresentabili. "Proporrò di cambiare il codice di autoregola ...Roma, 4 ago (Adnkronos) – “Penso che vedremo il salario minimo in Italia. La contrattazione da sola non garantisce salari dignitosi se, pur coprendo quasi tutti i rapporti di lavoro, quasi un quinto d ...