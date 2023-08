Basket | Pozzecco | “Settimana molto gradevole a Folgaria”; Fontecchio | “Non vediamo l’ora di scendere in campo”

(Di venerdì 4 agosto 2023) La Nazionale italiana dimaschile prosegue il percorso di avvicinamento al Mondiale e si appresta ad affrontare stasera il primo incontro amichevole di preparazione. Gli Azzurri sfideranno la Turchia alla BLM Arena di Trento nella semifinale della TrentinoCup 2023, dopo aver concluso il training camp di. “Aabbiamo trascorso una, circondati dall’affetto di tutti. Per un gruppo come quello della Nazionale, che torna a lavorare dopo tanti mesi, è fondamentale ricevere sorrisi e tanta disponibilità. Grazie a tutti“, ha dichiarato il Commissario Tecnico tricolore Gianmarconella conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Mi accodo alle parole del Poz, l’accoglienza ricevuta a ...

Gianmarco Pozzecco, coach dell'Italia del Basket, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in vista del Mondiale in Asia."Tante esclusioni sono frutto di confronto e condivisione tra me e chi è rimasto fuori" ha dichiarato il capo allenatore dell'Italbasket.