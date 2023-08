Basket | Banchero ' Ho detto grazie a Italia ma il mio posto è negli Usa'

Poi, però, è entrato in scena Grant Hill, direttore generale della Federbasket statunitense che vive a Orlando ed è molto vicino a Mike Miller, ex compagno ai Magic e oggi agente di. E alla ...In un'intervista a The Athletic , Paoloè tornato a parlare della sua scelta di giocare con il team Usa e non con l'Italia: ' E' stato un lungo processo, ma alla fine ho preso la mia decisione. Mia madre ha giocato per gli Stati ...approfondimento: "Voglio i playoff ed essere un All - Star" FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti MONDIALII numeri di maglia di Team USA per i Mondiali Dopo aver reso ...

È stato un processo lungo scegliere fra Usa e Italia ma alla fine ho deciso che è questo il posto dove voglio stare". Paolo Banchero, attraverso le pagine di "The Athletic", torna sulla sua scelta di ...La giovane star Nba ha spiegato il "no" alla maglia azzurra: "È stato un processo lungo, ma alla fine ho deciso che gli Usa sono ...