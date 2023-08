Basilica di Santo Spirito | blocchi di ferro arrugginiti sul sagrato Ultimatum a Palazzo Vecchio per rimuoverli

...fu la Madonna a mandarla per indicare il punto in cui avrebbe voluto veder costruita una. ...Rosario, incanto dei canestri, cucina e serata musicale con il gruppo 'Ondamara' ...... 3 metri e 80 centimetri di altezza, è una copia fedele di quella costruita per l'Annonel ...in questo pellegrinaggio con i giovani dall'icona mariana l'originale si trova nelladi ...... tra i vespri del 28 agosto e quelli del 29, la Porta Santa delladi Collemaggio all'... il capoluogo abruzzese ritrova la sua festa più identitaria, dopo un anno giubilare donato dal...

PADOVA | PAPA FRANCESCO SCHERZA SUL ‘FURTO’ DI SANT’ANTONIO E I FRATI LO INVITANO IN BASILICA ANTENNA TRE

Si avvicina Ferragosto e dunque la solennità dell’Assunzione di Maria, con manifestazioni religiose e concerti previste dal Priorato della Basilica di Santa Maria Maggiore, in Città Alta. Da lunedì 7 ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo riconoscere l’urgenza drammatica di prenderci cura della casa comune. Tuttavia, ciò non può essere fatto senza una conversione del cuore e un cambiamento della visione ant ...