Barcellona | tutto su Bernardo Silva | Cancelo diventa impossibile

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilha deciso di andaresu: per questo motivo il resto del mercato sarà al risparmio Ilha fatto la sua scelta per il mercato: l’obiettivo principale dei blaugrana sarà quello di portare in Catalonia. Per questo motivo, come riportato Mundo Deportivo, il resto del mercato sarà all’insegna del risparmio. Questa scelta allontana di fatto: il suo stipendio è troppo alto per poter imbastire una trattativa.