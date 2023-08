Barcellona | AS | “Gundogan ancora non registrato | è corsa contro il tempo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilè al lavoro per risolvere alcune pratiche per la registrazione dei nuovi acquisti e dei calciatori freschi di rinnovo. Come riporta AS.com, la situazione che preoccupa i vertici del club blaugrana è quella relativa ad Ilkay, ex Manchester City, approdato in blaugrana a parametro zero. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al centrocampista addirittura di risolvere il contratto:infatti avrebbe accettato di unirsi al Barça fissando una condizione: essereper giocare nella Liga entro il 12 agosto, cioè il giorno prima della partita inaugurale di campionatoil Getafe. In caso contrario – aggiunge AS -, il giocatore potrebbe annullare il contratto e avrebbefino alla fine del mercato ...