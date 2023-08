(Di venerdì 4 agosto 2023) Si è avviato nei giorni scorsi l’annunciato Tavolo di confronto tra l’Associazioneria Italiana (ABI) e(ENS), un’importante iniziativa che mira a migliorare l’delle strutture, dei prodotti e dei serviziri per le persone con limitazioni uditive. La collaborazione si inserisce all’interno del Protocollo di intesa precedentemente siglato tra ABI e ENS e finalizzato a promuovere l’inclusione e il rispetto delle diverse fasce della popolazione, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Il Tavolo di confronto – spiegano i due enti in una nota congiunta – rappresenta un “contesto istituzionale cruciale” in cui avverrà un prezioso scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze tra il settorerio e ...

Laha infatti strutturato in favore del Gruppo con sede ad Arcugnano (Vicenza) un'operazione ... ma allo stesso tempo guardiamo verso un futuro in cui l'alle nuove sarà cruciale. ...A distanza di sei mesi, la situazione e' migliorata in modo significativo, grazie alle misure adottate dallacentrale per migliorare la liquidita' e al forte calo dei tassi di interesse, ...... ora arriva quella dellacellulare libera da licenze che rivoluziona la ricerca e l'alle informazioni. Lo rivela il Gambero Rosso. L'iniziativa è stata finanziata da una ...