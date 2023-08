Balogun | l’Inter riprende i contatti | trattativa diversa da Scamacca – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023)è costretta a cercare l’ennesimo piano B, dopo che è sfumato puredestinato all’Atalanta. C’èdell’Arsenal, per il quale però bisogna impostare unadifferente. Gli aggiornamenti li fornisce Marchetti nell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24. ANCORA UN RIPIEGO –continua ad avere grosse difficoltà a trovare un attaccante sul mercato, dopo il tradimento di Romelu Lukaku. Per Luca Marchetti ora torna in pole position un nome: «Avevamo detto una settimana fa Alvaro Morata, Folarin, Gianlucao Beto.ha ripreso iperperché, a un certo punto della giornata, ha detto “basta” e che questa era la sua ultima offerta per ...