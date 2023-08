Ballando con le Stelle | ex attrice si candida | “Nel mio campo sono stata un’eccellenza”

Leggi su biccy

(Di venerdì 4 agosto 2023)con leè un programma che a quanto pare fa gola a molti e Selen, exa luci rosse che ora gestisce un centro estetico a Ravenna, lo sa bene. Fra le pagine del settimanale Nuovo si è infatti proposta a Milly Carlucci, come hanno già fatto in passato Jasmine Carrisi e Stefania Orlando. “Da quando di recente miriaffacciata al mondo dello spettacolo, ho detto ai miei clienti che prima o poi dovranno prepararsi a non vedermi per due o tre mesi” – ha dichiarato Selen – “C’e? mancato poco che non partissi per L’isola dei Famosi. Chissa? se questa sara? la volta buona del ritorno in tv. Ho ricordi molto dolci che mi legano acon le. Lo seguivo quando allattavo mio figlio Gabriele”. Ed è proprio di Gabriele il giudizio che teme di più. “Mi ...