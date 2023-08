Azioni per i giovani casentinesi | ottantamila euro a disposizione

Leggi su lortica

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’Unione dei Comuni Montani del Casentino metterà in campomilaper promuoveredirette a recuperare, valorizzare e introdurre nel mondo lavorativo queiNEET che non hannno proseguitò gli studi, non hanno un’occupazione, non sono inseriti in una formazione. E’ questo l’obiettivo principale del progetto con cui l’Ente ha partecipato e vinto il bando “Emersione e riattivazione deiNeet – Link! Connettiamo i”. La notizia era già stata anticipata in una fase di valutazione preventiva, ma è stata ufficializzata in questi giorni. Ad avvalorare l’entusiasmo per l’ottimo risultato centrato, anche il fatto che l’Ente è l’unico della Provincia di Arezzo ad aver vinto il bando promosso a livello nazionale a seguito dell’accordo stipulato l’8 novembre ...